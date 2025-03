Mostra sul Giro d’Italia. Ci sarà il bozzetto di Gierut

Ci sarà anche un tocco di Pietrasanta alla mostra "Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette", in agenda tra aprile e giugno al Museo della grafica di Pisa in occasione del passaggio del Giro d’Italia sul Lungarno. L’ateneo della città della Torre ha infatti chiesto e ottenuto di poter esporre il bozzetto in gesso "Omaggio a Marco Pantani" che la compianta artista pietrasantina Marta Gierut, scomparsa nel 2005 a soli 27 anni, realizzò nel 2004. L’opera fa parte del Museo dei bozzetti ed è attualmente collocata nella cappella dell’ex ospedale "Lucchesi", in via Capriglia, nell’ambito del progetto "Museo diffuso". Era già stata esposta nel 2012 a Seravezza per la partenza di una delle tappe del Giro d’Italia. Il prestito del bozzetto, deliberato di recente dalla giunta, rientra nell’ambito della collaborazione tra Pietrasanta e l’università di Pisa siglata lo scorso agosto per promuovere la cultura e valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

d.m.