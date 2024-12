Mostra dei presepi. Vernissage nel Battistero

Torna la tradizione dei presepi artigianali di Antonio Giorgi nel Battistero di via Garibaldi. L’appuntamento, patrocinato dal Comune e giunto all’ottava edizione, è in agenda da oggi al 6 gennaio con l’esposizione di oltre 200 natività. "Oramai il Natale è alle porte – scrive Giorgi – e ritorna con la sua magia, il suo fascino e le emozioni che regala. Ma anche con i ricordi e la malinconia di un passato che ognuno si porta nel cuore. Una festa da vivere e sentire dentro di sé in modo personale, a seconda delle proprie credenze e del proprio modo d’intendere e di vivere la vita. Un festa, allo stesso tempo, da condividere con tutti nella quotidianità della vita per l’ importanza dei valori che rappresenta o che dovrebbe rappresentare. La presenza di chi vorrà venire a visitarla sarà per me un piacevole ricordo e per questo ringrazio tutti coloro che vorranno farlo". La mostra sarà aperta nei giorni feriali dalle 16 alle 19 e nei festivi anche dalle 10 alle 12,30, ad ingresso libero.