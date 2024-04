Mostra agrozootecnica. Boom di visitatori

Boom di visitatori alla Mostra agrozootecnica e alla Fiera del Carmine. L’amministrazione parla di "un bilancio più che positivo per la manifestazione tornata a essere una grande festa di primavera; l’area espositiva è cresciuta in quantità e qualità degli stand, con l’esperimento riuscito dei banchi della Fiera del Carmine per la prima volta in via Pellegrini. Tra i fattori determinanti del successo le due aree dedicate agli animali e ai bambini".

Il grande ritorno dei conigli è stato un successo con gli oltre 200 metri di mostra dell’associazione Arca presi d’assalto. Ma anche asini, pony, pecore, vitelli e mucche hanno attirato l’attenzione di grandi e piccini con le mungiture dal vivo e la possibilità di scoprire razze e curiosità sugli animali e la vita in fattoria. Via Cenami finalmente è tornata protagonista con i più piccoli tra laboratori creativi, giochi di legno, marionette e lezioni di pasticceria con il mastro cioccolatiere, oltre all’incontro con Minnie e Topolino ospiti d’onore dell’evento e alle scuole di danza sulla pedana di piazza del Monumento. Il palco di piazza Provenzali ha visto l’alternarsi di moda, musica, danza e spettacoli e ha ospitato la prima edizione della gara "La torta del Carmine", che ha eletto regine della dolcezza Lucia e Chiara Venturi. Sono 241 infine le visite gratuite alla ’cittadella della salute’ del Lions Club. "Abbiamo lavorato con il massimo impegno e con il sostegno degli uffici, del Consorzio di Promozione Turistica e di Also Eventi, delle associazioni e di tanti cittadini – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – facendo dei cambiamenti, degli esperimenti e delle scelte che si sono rivelate un successo di cui siamo orgogliosi".