Icona della Versilia. Lorenzo Viani, un principe in sala. Pioniere assoluto della cucina stellata

Forte dei Marmi, 23 gennaio 2025 – In sala era protagonista assoluto. Lorenzo Viani, 84 anni, se n’è andato ieri pomeriggio dopo una vita di magnetico carisma e di poderosa esperienza nel campo della ristorazione che ha involato il ristorante ’Lorenzo’ a Forte dei Marmi tra i templi top in Italia. Fisico longilineo e faccia da divo, Viani è nato a Lido di Camaiore, già portando il nome illustre del prozio, uno dei più famosi pittori del Novecento italiano. La gioventù tra esperienze calcistiche, il lavoro estivo da bagnino e gli studi all’alberghiero.

Poi fu arruolato negli alberghi della zia Tita Borghigiani dove ha iniziato a prendere dimestichezza con comande e servizi al tavolo per maturare l’idea di diventare imprenditore del settore. La prima esperienza fu proprio con l’apertura di una pizzeria a Lido di Camaiore che negli anni Settanta, registrò subito il boom. Nella primavera 1981 in una Versilia godereccia e spendacciona Lorenzo apre il ristorante che poi si è legato visceralmente per oltre 40 anni alla sua quotidianità: inizialmente era trattato una trattoria dove l’eccellenza era il pesce. Perchè il giovane Viani aveva lavorato sui pescherecci e ben si intendeva del prodotto; tanto che anche quando è diventato Lorenzo dalla stella Michelin, la mattina all’alba personalmente è sempre andato a scegliere il pescato fresco al molo di Viareggio. Come una sorta di rituale che ha tradito quell’amore per un lavoro che gli era cucito addosso. La collaborazione lunghissima con lo chef Gioacchino Pontrelli è stata il sodalizio per imporre il ristorante Lorenzo tra i locali più importanti d’Italia, con una cantina considerata fra le più fornite, il primo ristorante in assoluto per la degustazione del pesce, 3 forchette e 1 stella Michelin, 3 stelle Veronelli, 3 forchette Gambero Rosso e un’infinità di altri riconoscimenti.

“Ho imparato tanto dai marinai – ricordava – il mare è da sempre il mio elemento”. Infatti Lorenzo Viani ha scelto di vivere a Città Giardino a Viareggio e nel tempo libero erano immancabili le trasferte in barca per andare a pescare con la rete. Nonostante quelle origini veraci e un carattere apparentemente ruvido, Lorenzo è stato capace di trasporre il suo innato charme in un modello di accoglienza che ha incantato. Senza forse mai comprendere di essere già leggenda. La cucina di livello e la classe dell’ospitalità hanno elevato quel ristorante dal sapore salottiero ad una delle realtà lusso dove la riservatezza ha sempre fatto parte del servizio.

Star internazionali e politici hanno frequentato, con la tutela assoluta, quel posto davvero unico: ai paparazzi non sfuggì invece l’arrivo della coppia da red carpet formata da Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas che fu catturata dai flash proprio sotto l’insegna di via Carducci, facendo il giro del mondo. E contribuendo a far parlare ancora di una Versilia tutta glamour. Eppure anche nel super chic ristorante Lorenzo a diventate iconici dettagli erano le più semplici consuetudini: la maionese preparata da lui direttamente al tavolo oppure la comanda presa ancora con penna e taccuino. Da tempo ad affiancare Lorenzo c’erano la figlia Chiara ed il genero Matteo Tognetti che negli ultimi mesi hanno decisamente preso le redini di un’attività che ha fatto storia. Lorenzo Viani anche quando stava poco bene si presentava in giacca all’ingresso, perchè per ogni cliente era quello il valore aggiunto di una serata a tavola.

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria della Piramide: i funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Don Bosco.