Forte dei Marmi piange Lorenzo Viani, il suo ristorante simbolo della Versilia più chic

Forte dei Marmi (Lucca), 22 gennaio 2025 – Dopo Gherardo Guidi la Versilia perde un altro dei suoi nomi storici. E che nome: Lorenzo Viani, patron dello storico ristorante Lorenzo di Forte dei Marmi. Omonimo del prozio, celeberrimo pittore vissuto a cavallo fra Ottocento e Novecento, la sua avventura nella ristorazione era iniziata nella sua Lido di Camaiore, ma nel 1981 sbarcò a Forte dei Marmi. E fu l’inizio di una storia di grandissimo successo imprenditoriale e culinario, il suo locale è stato ed è “casa” di tantissimi affezionati clienti, dai facoltosi turisti che qui hanno messo radici nell’arco di una vita fino a vip e star di tutto il mondo.

Una storia di famiglia, perché a raccogliere il testimone già da tempo c’è la figlia Chiara, tra l’altro esperta sommelier. Era malato da tempo, Lorenzo, e oggi se n’è andato a 85 anni.

La sua eredità è importante: quella di una ristorazione che, incontrando il turismo di alta fascia tipico della Versilia, non si piega alle mode e alla pacchianeria, ma piuttosto si impone come must per chi cerca il pesce sopraffino in un ambiente di classe, con una stella Michelin.

Nel locale di via Carducci si potevano incontrare gli imprenditori più famosi, uomini e donne di spettacolo, ma anche i turisti magari dal nome non famoso ma parte integrante del Forte. Un simbolo, insomma, al pari della Capannina. E oggi la Versilia perde dunque un altro pezzo di storia, una storia però che non andrà perduta grazie allo staff che lo ha seguito in questi anni e a chi porterà avanti il ristorante. Nel suo nome.

Il funerale è fissato per venerdì 24 gennaio alle 10, nella chiesa di San Giovanni Bosco a Viareggio.