È morto Gherardo Guidi, patron della storica Capannina di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 3 ottobre 2024 – La Versilia, e non solo, perde uno dei suoi storici e più importanti imprenditori. Questa mattina all'alba è morto nella sua villa Forte dei Marmi Gherardo Guidi, storico patron della Capannina. Guidi è stato colto da malore e nonostante gli immediati tentativi di soccorso da parte del personale del 118 chiamato dai familiari per lui non c'è stato nulla da fare.

Ad agosto la Capannina ha festeggiato 95 anni. Locale simbolo della Versilia, ha segnato la storia di un’epoca fatta di serate, vita mondana, stili di vita, musica e storia d’Italia. Due strade che si sono incrociate nel tempo, nel 1929 la visione di Achille Franceschi che ebbe l’intuizione di aprirla e, negli anni la straordinaria capacità imprenditoriale di Gherardo Guidi, che è riuscito a portarla a un traguardo storico. Si tratta del secondo locale più longevo del mondo, il primo in assoluto a livello europeo.

Gherardo Guidi, aveva anche scritto un libro per cristallizzare il fascino delle notti versiliesi, “Così ho sedotto la notte”. Un viaggio lungo mezzo secolo nel mondo dell’intrattenimento fatto di una storia professionale nata nel 1960 e caratterizzata nel 1977 nell’approdo a uno dei locali cult non solo italiani ma internazionali visto che la Capannina è il più longevo a livello mondiale tra quelli in attività. Il libro di Guidi, Grande Ufficiale della Repubblica, è un racconto autobiografico realizzato insieme al giornalista Gianluca Tenti che accompagna il lettore attraverso testimonianze inedite, ricordi comuni, in un locale che ha fatto epoca.

Notizia in aggiornamento