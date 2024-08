La Capannina compie 95 anni, maxi festa di compleanno per lo storico locale. Manuela Arcuri madrina della serata

Forte dei Marmi (Lucca), 16 agosto 2024 – Sua Maestà la Capannina compie 95 anni. Un traguardo record per il locale più storico d’Italia, capace di cavalcare mode, divertimento e conquistare generazioni. Per festeggiare il compleanno del punto di ritrovo più iconico, domenica sera è previsto un appuntamento confezionato con i fiocchi tra volti noti, raffinata cena al tavolo e l’immancabile taglio della maxi torta sul palco con la presenza del patron Gherardo Guidi che assieme alla moglie Carla dal 1977 mantiene salde le redini della Capannina. Madrina sarà la bellissima attrice Manuela Arcuri che già cinque anni fa – fasciata in un sexy abito a sirena blu – arrivò per i 90 anni del locale: altro ritorno sarà quello di Jerry Calà ormai mattatore immancabile del palco più ambito dello Stivale (nella foto di Nizza, Guidi assieme ad Arcuri e Calà).

La serata avrà inizio alle 21,30 con l’aperitivo, cui seguirà la cena. La Capannina tornerà dunque a riproporre la sua formula completa e di massima eleganza, con servizio al tavolo al piano superiore ed un menù di qualità e fiumi di champagne. E’ attesa la presenza di imprenditori di fama nazionale, noti liberi professionisti e anche volti dello spettacolo che non mancheranno per trascorrere una serata tra amici. Prima della mezzanotte il tradizionale dolce con tanto di candeline farà la sua comparsa sul palco con Gherardo Guidi ed Arcuri che suggelleranno il momento più celebrativo. Ovviamente a condire il tutto sarà la musica con stefano Busà al pianobar, Jerry Calà mattatore che coinvolgerà il pubblico ed è previsto anche un corpo di ballo dal sapore parigino che con abiti di scena e coreografie da can can proietterà i presenti in un’atmosfera magica e frizzante. Dopo la mezzanotte spazio in pista con la disco music.

La Capannina di Franceschi, attiva dal 1929, è il locale più antico al mondo ancora in attività. La sua storia è intrisa di aneddoti, personaggi e momenti di costume che hanno segnato l’Italia. Le originali sedie impagliate e quei soffitti inconfondibili sono testimonianza di un tempo che pare essersi fermato. Qui si sono esibiti Ray Charles, Edith Piaf, I Platters, James Brown, Grace Jones, Gloria Gaynor, Patty Pravo. Ha annoverato fra i suoi clienti Gianni e Susanna Agnelli, Brigitte Bardot, Oriana Fallaci e tanti altri. Alla Capannina sono state girate pellicole cult come "Sapore di Mare", indimenticato capolavoro dei fratelli Vanzina che proprio dai divanetti di quelle serate spensierate hanno raccontato una gioventù anni Sessanta spensierata e vacanziera.