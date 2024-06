Torre del Lago, tragedia in campeggio: giovane muore, probabile malore

Viareggio, 6 giugno 2024 – Tragedia in un campeggio di Torre del Lago. Un giovane di origini tedesche che faceva parte di una comitiva di amici è morto con ogni probabilità per un malore.

Dal campeggio, in mattinata (erano le 10.15) è partita la chiamata al personale di soccorso. Il ragazzo aveva perso i sensi e sembrava non riprendersi.

Immediato l’intervento dell’automedica, arrivata nel campeggio insieme a un’ambulanza della Misericordia di Torre del Lago.

Il personale non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane. Profondo lo sconforto tra gli amici. Il gruppo era in Toscana per trascorrere un periodo di vacanza. Non sembra che il ragazzo avesse particolari patologie pregresse.