Morte Belloni. Donati 3mila euro alla sezione Ail

È un bel gesto di generosità quello che una comunità intera ha effettuato come miglior modo per rendere omaggio a Luca Belloni (nella foto), il noto imprenditore edile strettoiese scomparso nei giorni scorsi a soli 60 anni a causa di un brutto male. Accogliendo la richiesta dei familiari, amici e conoscenti gli hanno tributato l’ultimo saluto nella chiesa di Strettoia non con un mazzo di fiori ma con un’offerta da devolvere all’Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma (Ail). Il gesto, generoso proprio com’era l’animo di Claudio, ha consentito di raccogliere 3mila euro che Cinzia Maggi, moglie di Claudio, insieme ai loro tre figli Chiara, Ilenia e Francesco ha poi donato con apposito bonifico alla sezione Ail di Pisa. Con un ringraziamento di cuore rivolto a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questa somma.

d.m.