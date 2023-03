Morosità incolpevole Arrivano i contributi

Un fondo da 80mila euro per sanare le morosità incolpevoli sull’affitto, maturate a seguito di sopraggiunte cause non prevedibili. A partire da ieri è possibile presentare domanda al Comune compilando il modulo predisposto dall’Ufficio Casa secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Condizione necessaria per accedere al bando e quindi ai contributi è la notifica dello sfratto o l’udienza di convalida dello sfratto stesso.

Sono previste 3 tipologie di contributo: il contributo in caso di procedimento di sfratto con citazione per la convalida, “continuità di locazione”; il contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato ed in fase di esecuzione, “differimento dell’esecuzione dello sfratto”; il contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato, “passaggio da casa in casa”.

Gli ulteriori requisiti per partecipare, oltre l’intimazione di sfratto, sonola residenza nel Comune di Viareggio; titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di un’unita immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; titolarità di un reddito Ise non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non oltre i 26mila euro; trovarsi in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, intervenuta durante la validità del contratto e non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta. Per informazioni tel. 0584966808 – 738 – 847 – 846 – 877.