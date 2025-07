Momenti di paura sul bus: non paga il biglietto e aggredisce una donna, la nipotina scoppia in lacrime

Torre del Lago, 17 luglio 2025 – Momenti di paura sulla linea lago-mare, a bordo del bus diretto verso la Marina di Torre del Lago. Tutto è nato da una discussione per un biglietto non fatto, contestazione che l’autista di Autolinee Toscane ha mosso a un giovane, di origine straniera, appena salito a bordo del mezzo pubblico. Ed è finito con l’aggressione a una passeggera, una nonna che si trovava sul mezzo insieme alla nipotina di nove anni.

La donna, residente nella frazione, si è infatti schierata in difesa dell’autista. Sostenendo le sue ragioni. A quel punto l’uomo, che sarebbe salito sull’autobus senza biglietto e per questo invitato a scendere, prima ha sputato addosso alla donna, poi l’ha strattonata per i capelli. Di fronte alla scena di violenza la nipotina è scoppiata in un pianto a dirotto, mentre la nonna ha accusato un malore.

Alcuni testimoni hanno immediatamente fatto scattare l’allarme al centralino del 112, ed a quel punto il giovane aggressore – in evidente stato alterato – è fuggito a piedi in direzione mare facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenute un’auto della Polizia municipale e l’ambulanza delle Misericordia di Torre del Lago in soccorso alla donna, che per fortuna non ha avuto bisogno di essere accompagnata in ospedale. I testimoni hanno fornito una descrizione accurata dell’uomo, che adesso le forze dell’ordine stanno cercando.