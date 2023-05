Va dalla moglie con la pistola, la minaccia e si barrica in casa

Querceta (Lucca), 11 maggio 2023 – Armato di pistola ha minacciato la moglie barricandosi in casa. E’ così scattato il divieto di avvicinamento per un ex operaio di 53 anni di Querceta al termine di una giornata davvero rocambolesca. L’uomo, dopo un vivace litigio - armato di una pistola regolarmente detenuta - ha infatti raggiunto la donna che si trovava nell’abitazione di alcuni parenti, minacciandola di morte. L’immediata segnalazione della moglie al 112 ha permesso ai carabinieri di rintracciare l’uomo che nel frattempo era tornato nella sua casa a Querceta: alla vista degli uomini dell’Arma quest’ultimo, brandendo anche una seconda pistola, ha minacciato il suicidio e solo dopo una difficile attività di negoziazione portata avanti dai militari, ha deciso di consegnare spontaneamente le armi ai carabinieri che sono così riusciti ad immobilizzarlo.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare all’interno della abitazione dell’uomo 3 fucili, 2 pistole, un macete e numerose munizioni che lo stesso deteneva in quanto titolare di licenza per uso “tiro a volo”; titolo autorizzativo che è stato immediatamente ritirato dai carabinieri. Nel corso degli approfondimenti investigativi, la donna ha riferito di una situazione familiare di violenze, maltrattamenti e minacce che andava avanti da almeno 2 anni e che aveva interessato anche il figlio della coppia all’epoca dei fatti minorenne: denunce però mai presentate alle forze dell’ordine proprio per timore di ritorsioni da parte del marito. L’uomo è stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria per i reati di minaccia aggravata, porto abusivo di armi nonché maltrattamenti in famiglia. Gli elementi probatori acquisiti dai carabinieri hanno consentito alla Procura di Lucca di richiedere ed ottenere la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese; provvedimento che è stato eseguito nella giornata di ieri dai militari della stazione carabinieri di Querceta.

R.V.