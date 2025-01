Mobilità turistica, si punta sugli Ncc. Bando del Comune per tre licenze

Mobilità dei turisti: il Comune punta sugli Ncc. Una necessità ancor più stringente alla luce delle recenti prescrizioni imposte dal nuovo codice della strada in caso di consumo di alcol alla guida. Ecco che l’amministrazione comunale ha emesso un bando per il rilascio di 3 autorizzazioni Ncc per migliorare la mobilità e l’accoglienza turistica. L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, considerando le crescenti esigenze di mobilità cittadina, le politiche di promozione turistica del territorio e il significativo incremento dei flussi turistici registrato negli ultimi anni, ha deciso di rafforzare l’efficienza del servizio di trasporto pubblico non di linea. "L’offerta del servizio Ncc sul territorio comunale appare inadeguata a soddisfare le richieste dell’utenza in base alla proporzione del numero di Ncc e alle numerose esigenze scritte dell’utenza pervenute di recente e conservate agli atti d’ufficio – si legge nel documento varato dall’amministrazione – ed è interesse comunale provvedere alla riassegnazione delle 3 autorizzazioni decadute".

A tal fine, è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per il rilascio di 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. Tutti gli interessati possono consultare e scaricare il bando e la domanda al link https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/novita/forte-dei-marmi-nuove-autorizzazioni-ncc-per-migliorare-la-mobilita-e-laccoglienza-turistica-domande-entro-il-20-febbraio/. Le istanze dovranno essere inviate via pec, inderogabilmente entro le 12 del 20 febbraio all’indirizzo [email protected], riportando nell’oggetto la dicitura “Bando pubblico – n. 3 autorizzazioni NCC – anno 2025”. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Settore attività produttive mandando una email a commercio @comunefdm.it. L’amministrazione invita gli operatori del settore "a cogliere questa opportunità, volta a migliorare ulteriormente i servizi di mobilità e a rispondere alle esigenze di cittadini e turisti".

Francesca Navari