Miss Italia. La prima corona a una viareggina

Chi ben comincia, si dice, è a metà dell’opera. E la viareggina Alice Belli (nella foto) ha iniziato davvero col passo giusto. Quello elegante e leggiadro di chi è abituato a calcare le passerelle. Ma lei, 20 anni da compiere a novembre, viso acqua e sapone, era invece al suo debutto assoluto sul red carpet, per di più in uno scenario suggestivo come Miss Italia. E alla sua prima apparizione il suo sorriso e il suo fisico statuario hanno convinto pubblico e giuria. Alle selezioni che si sono svolte a Sambuca Val di Pesa nell’area metropolitana di Firenze, ha conquistato subito una fascia e la corona della vincitrice assoluta della serata in cui ha sfilato in mise da sera, in costume da bagno e in leggins. Uno scettro che le dà il diritto di accedere direttamente alle semifinali regionali della manifestazione che, ricordiamo, è direttamente collegata a Miss Italia a livello nazionale. Di strada, insomma ne deva ancora fare, ma la bellissima Alice ha dimostrato di avere le idee chiare. Nella vita, come nel concorso.

Studentessa universitaria, ha dato l’ultimo esame dell’anno proprio pochi giorni prima di debuttare a Miss Italia. Lo studio, insomma, per lei, è una cosa importante su cui investire il proprio immediato futuro. "Perché sono qui? E’ stata un’occasione inaspettata – ha ammesso candidamente – mi ha infatti iscritto la sorella del mio fidanzato Tommaso". Che è Giulia Martinelli, qualche apparizione da Ondina al Carnevale di Viareggio, e che qualche anno fa aveva calcato queste stesse passerelle. Lasciando adesso il testimone alla fidanzata del fratello. Prossimo appuntamento il 30 giugno a Pieve di Santa Luce in provincia di Pisa.