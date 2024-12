Miss Canale 88 Versilia. Partono le selezioni

Studentesse, aspiranti modelle, cantanti per diletto ma anche casalinghe e mamme. Al centro congressi Principe di Piemonte è andata in scena una kermesse dedicata all’universo femminile: si è tenuto infatti il primo appuntamento della fase eliminatoria di Miss Canale 88 Versilia, il concorso di bellezza organizzato da Carmelo Donzella di Ciak Moda in collaborazione con Simona Marianelli di Yamamay. Una ventina le partecipanti che hanno sfilato in short, intimo e in abito da sera davanti alla giuria. A vincere per le under 30 è stata la diciottenne Giada Carfora, seguita da Sveva Mugnaini e Sofia Zamorani. Ma anche la categoria over 30 ha sfoggiato disinvoltura, bellezza e ironia: a strappare il primo premio è stata Venusia La Marca, seconda Migena Ndokaj e terza Silvia Fantini, frizzante 55enne che in gioventù ha calcato il palco di Miss Italia.

La serata – condotta da Rebecca Lynn – è stata la prima tappa di un percorso coinvolgente che si ripeterà fino alla finalissima prevista in estate sul pontile di Lido di Camaiore con l’incoronazione della reginetta assoluta.

"A luglio le vincitrici potranno aspirare a ricchi premi – racconta Carmelo Donzella – e le adesioni rimarranno aperte per tutte coloro che vorranno partecipare sia per la categoria under che over 30"

Fra.Na.