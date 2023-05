Misericordia “Battigiata“, i fondi saranno devoluti alla confraternita

Anche gli organizzatori della “Battigiata“ si mobilitano per sostenere la Misericordia di Tonfano, a rischio chiusura per la vicenda dei conti correnti pignorati dal Comune. Quest’anno la tradizionale passeggiata notturna collettiva a piedi nudi sulla spiaggia, che ogni volta raccoglie centinaia di partecipanti, dovrebbe svolgersi il 9 giugno con partenza alle 21, anche se manca ancora l’ufficialità. Due le novità: un nuovo percorso sulla riva del mare e un nuovo colore della maglietta. Ma soprattutto, come detto, il desiderio di devolvere alla Misericordia il ricavato della vendita di magliette e altri gadgets in modo da contribuire alle spese di un’associazione che da almeno un anno si sorregge solo grazie ai soldi tirati fuori di tasca propria dai volontari.

d.m.