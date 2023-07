"Ministro Crosetto a Viareggio: Stasera agli "Incontri del Principe"".

Il ministro della difesa Guido Crosetto è il prossimo ospite del ciclo “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte: l’appuntamento condotto dal giornalista Stefano Zurlo avrà inizio alle 21.30 (ingresso gratuito): gli interrogativi del presente saranno al centro dell’intervista, per capire come si colloca l’azione italiana all’interno dello scacchiere diplomatico internazionale sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. La rassegna è organizzata in collaborazione con Manila Alfano, autrice del libro “Cent’anni da Principe” (Forma ed.) che celebra i cento anni del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio: un racconto polifonico e partecipe, che ripercorre la storia dell’hotel a partire dai fasti della Belle Époque, attraverso il Novecento e fino ai giorni nostri.