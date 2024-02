Michele Orlandi, addio all’ingegnere che amava la bicicletta

Viareggio, 11 febbraio 2024 – Se n’è andato a soli 48 anni il giovane ingegnere torrelaghese Michele Orlandi, portato via da un male incurabile contro il quale combatteva da due anni. Michele era molto conosciuto sia in paese che a Viareggio, dove si era diplomato al liceo scientifico per poi laurearsi a Pisa come ingegnere informatico e iniziare a lavorare nel settore, precisamente al famoso “A.Celli Group”, azienda lucchese leader nella fornitura di macchinari e tecnologie avanzate.

“Era una persona disponibile e generosa con tutti – ricordano gli amici che si sono stretti accanto alla famiglia – e aveva un carattere tranquillo, scherzoso e solare. Ci mancherà tanto”. Tra le sue passioni c’era il ciclismo: appena aveva un po’ di tempo libero montava in sella alla sua bici da corsa BMC e si allenava tra la Versilia e Lucca (dove si era trasferito diversi anni fa) per le gare amatoriali, nelle quali otteneva sempre buoni risultati e delle vittorie. Anche se era diventato lucchese d’adozione, quando poteva tornava a Torre del Lago a salutare gli amici di infanzia e adolescenza e al suo mare al Bagno Stella Nord. Lascia la moglie Tatiana, il figlio Eugenio, tanti parenti, amici e colleghi di lavoro. Il funerale si terrà domani alle 14,30 alla chiesa di San Giuseppe, poi sarà sepolto nel cimitero comunale della frazione pucciniana accanto agli amati genitori Paolo e Brunella.