"Mi riordo... Egisto". Un Malfatti inedito

Quegli appunti rimasti in un cassetto, seme di uno spettacolo da far germogliare in teatro. Ma che su un palco, alla fine, e per mille ragioni, non è mai arrivato. Idee, suggestioni, poesie ed immagini che Egisto Malfatti – l’artista che ha dato voce a Viareggio, e che ancora fa cantare la città – aveva appuntato qua e là sui suoi quaderni; e che l’associazione “Maestro Egisto Malfatti“, presieduta da Fabrizio Gatta e nata per tramandare il patrimonio culturale del maestro, ha conservato, e con gli attori e le attrici della compagnia “Cantiere Teatro Viareggio“, in sinergia con l’associazione “Agape“, arriveranno per la prima volta in scena.

È dunque un Malfatti inedito quello parlerà, questa sera e domani (alle 21.15) “Nel giardino di Villa Paolina“, con lo spettacolo “Mi riordo... Egisto Malfatti“. Insieme ai suoi pensieri rimasti in sospeso, gli interpreti della compagnia viareggina, che guidata da Nicola Petrucci porta avanti la tradizione teatrale locale, saranno proposti alcuni frammenti delle sue storiche Canzonette, che dopo Egisto nessuno ha più presentato, e alcuni dei brani immortali, che ancora accompagnano la città. Dal “Mi riordo“ a “Passeggiata Margherita“, passando per “Viareggio Timida“ fino a “Nomi e nomicchiori“, grazie alla direzione musicale affidata a Claudio Bini, che con le sue note colorerà una serata ricca di emozioni e di nostalgie.

Il biglietto di ingresso (acquistabile in prevendita al bar del Palazzetto dello Sport, e al Bagno Paradiso) ha un costo di 10 euro. E gli incassi delle due serate, al netto delle spese per l’allestimento, saranno devolute all’associazione “Agape Odv“. Perché da sempre Canzonetta è anche solidarietà.