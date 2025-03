Mercato del credito: nuove soluzioni digitali per le PMI con il Digital Lending

Il mercato del credito sta diventando sempre più selettivo con nuove soluzioni per le Piccole e medie imprese. Sull’argomento interviene Stefano Vannucci, amministratore delegato di Aura mediazione creditizia Srl.

Come sta cambiando il mondo del credito?

"Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una diminuzione di banche e filiali di almeno il 40%. Le banche stanno organizzando la proprie rete distributiva sempre più a favore di nuove soluzioni digitali, che però rischiano di allontanarsi dalle esigenze delle imprese: in un contesto economico in cui il sistema imprenditoriale si trova ad affrontare una crescente difficoltà nell’accesso al credito, abbiamo sviluppato un presidio territoriale che funge da vero e proprio sportello creditizio multiprodotto attraverso cui le aziende possono accedere a tutte le soluzioni delle nostre banche convenzionate. Oltre ai prodotti più tradizionali come i finanziamenti garantiti dal fondo centrale, il Leasing, lo smobilizzo crediti (factoring) e la cessione dei crediti Iva, possiamo guidare le imprese nei nuovi prodotti offerti dalle Fintech."

Cosa sono le Fintech?

"Sono banche innovative che utilizzano gli strumenti digitali per accelerare i processi di istruttoria senza perdere di vista la valutazione del rischio di credito. Solitamente non hanno filiali ma utilizzano reti di agenti e mediatori per lo sviluppo sul territorio e possono supportare le imprese che necessitano di un sostegno finanziario specifico con tempi ridotti per l’erogazione. Solitamente l’attività creditizia dalle fintech viene definita Digital Lending."

Come funziona il Digital Lending?

"Il prodotto è pensato per tutte le società di capitali che hanno depositato almeno gli ultimi due bilanci, registrando un fatturato non inferiore a 350mila euro. L’importo minimo della richiesta di finanziamento è di 40mila e il massimo è determinato in funzione della capacità di rimborso del cliente, il che rende il prodotto utilizzabile sia dalle piccole realtà imprenditoriali che dalle aziende maggiormente strutturate. Il Digital Lending si propone come uno strumento ideale per le aziende che necessitano di un supporto immediato per espandere le proprie attività, affrontare situazioni di necessità finanziaria o investire in nuovi progetti. Le pratiche vengono processate direttamente in modo semplice e veloce, senza dover affrontare complessi iter burocratici."

Quanto costa il Digital Lending?

"Dipende dal rating dell’azienda richiedente ma gli istituti a noi convenzionati propongono spread a partire dal 4% in su. In soli 3 giorni siamo comunque in grado di analizzare ogni progetto che ci viene presentato."