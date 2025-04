Memorial Elisa Pezzini: educazione stradale e ricordo al teatro Jenco

Abbiamo imparato a conoscere “Il sorriso di Elisa“ attraverso le sue fotografie, e il racconto di chi lo ha visto crescere. Con coraggio, generosità e delicatezza in questi dieci anni Simona Di Vita e Stefano Pezzini hanno scelto di condividere con i giovani, entrando nelle scuole, la gioia più grande, per la nascita della loro figlia sullo sbocciare della primavera del 1995, e il dolore assoluto, per la sua perdita. A vent’anni, per un incidente stradale avvenuto nel giugno 2015.

Con coraggio, generosità e delicatezza, Simona e Stefano hanno scelto di donare ciò che di più prezioso hanno, tutti i loro ricordi, perché la storia di Elisa possa cambiare davvero la strada, e renderla più sicura attraverso una presa di coscienza collettiva dei pericoli che si corrono percorrendola. "E l’emozione più grande – racconta Simona – forse l’abbiamo provata proprio quest’anno, con gli abbracci che abbiamo ricevuto dopo ogni incontro con gli studenti e le studentesse con cui abbiamo affidato la nostra storia e le nostre speranze". Abbracci che sono cura, ma con i quale si manifesta fisicamente anche una reale consapevolezza dell’importanza della prudenza, del rispetto delle regole, di noi stessi e degli altri, che cresce, di anno in anno, nel ricordo di Elisa.

E ogni anno questo percorso di educazione stradale – con gli interventi dello psicologo Emanuele Palagi, del presidente della Croce Rossa Gianluca Molco e dei tecnici della Motorizzazione di Lucca – si corona con il “Memorial Elisa Pezzini“ che, grazie anche al sostegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’amico Marcello Pastore e della Caen e CaenEls, si celebra questa mattina al teatro Jenco.

Sarà Stefano Pezzini, il papà di Elisa, a raccontare di sua figlia e dell’amore che muove l’associazione “Il sorriso di Elisa“. Con lui, sul palco, anche l’attore Vincenzo Puosi. In platea gli studenti e le studentesse dell’Isi “Piaggia“, del liceo “Chini“ di Lido di Camaiore, e dell’alberghiero “Marconi“ di Seravezza che, dopo aver partecipato agli incontri, realizzando uno spot sui pericoli della strada concorrono alla borsa di studio che sarà assegnata oggi dalla onlus. E anche per questa edizione, oltre alla consueta partecipazione del prefetto Giusi Scaduto, è previsto l’intervento del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha inviato un video messaggio proiettato a coronamento di una mattina densa. Di interventi istituzionali, con la presenza dell’amministrazione, di suggestioni artistiche e di racconti speciali, come quelli dottor Nanni Costa, già direttore generale del Centro Trapianti, sull’importanza del dono. Dei progetti futuri promossi della onlus in collaborazione con i Lions Versilia parlerà invece il presidente Andrea Ticci. Poi la danza delle ragazze di “Rylab“ di Eleonora Di Vita e della “Street Soul Dance“ di Maria Chiara Gori, e infine lo spettacolo teatrale, di e con Filippo Tognazzo, della compagnia “I vulnerabili“, dedicato alla prevenzione degli incidenti.