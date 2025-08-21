Memoria più accessibile. Un percorso sensoriale

È in fase di aggiudicazione un nuovo progetto che prevede un miglioramento del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna. Il finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale è di 495mila euro intercettati da un bando del Pnrr. Riguardano la rimozione delle barriere fisiche e cognitive per la fruibilità e un più ampio accesso al Museo storico della Resistenza. Si tratterà di un percorso per portatori di handicap dalla piazza Anna Pardini fino al museo che custodisce la storia della strage di Sant’Anna. Intanto a fine luglio si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del tetto, con una nuova copertura, guaina impermeabilizzante per 90mila euro. "I nostri investimenti - spiega il sindaco Maurizio Verona - sulla storia di Sant’Anna, sui valori che sono nati in questo luogo e sulla formazione e divulgazione, hanno bisogno di risorse umane, culturali e quindi immateriali, ma anche di risorse materiali intese come servizi. Questi interventi ci consentiranno di dare una maggiore fruibilità, anche ai portatori di handicap, e usufruendo delle nuove tecnologie, al Museo storico della Resistenza, ma anche di valorizzare l’area pubblica fra quest’ultimo edificio e piazza Anna Pardini, così da iniziare anche a creare un collegamento. Un altro importante progetto a cui sto lavorando riguarda l’accoglienza, intesa come una ricettività diffusa nel borgo martire, così da ospitare gli studenti nel Parco della Pace per più giorni per una migliore conoscenza e un miglior approfondimento dei fatti e della didattica che organizziamo. Penso alla Masterclass Progettare la memoria o al Campo della pace italo tedesco".