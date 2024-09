Memoria a tutto tondo. Maxi collettiva

Spirali di vecchie buste da lettera; creazioni in creta raku, marmo, metallo, plexiglass e vinile; pitture realizzate in acrilico, olio e pastello. E’ “A tutto tondo, fra memoria e nostalgia”, la rassegna d’arte contemporanea realizzata da Asart e visitabile nella sala del San Leone. Trentasei artisti del collettivo versiliese si sono cimentati sul tema del ricordo da raccontare in forma o attraverso supporti circolari “per trasmettere quel senso di infinito e di inclusione che questa figura porta con sé, al pari della nostalgia che, vissuta in senso non necessariamente negativo, ci fa continuare a coltivare legami con luoghi o persone del passato”, ha sottolineato il curatore Ilario Luperini all’inaugurazione, alla quale hanno presenziato anche la presidente Maria Vittoria Papini e l’assessore Andrea Cosci.La mostra resterà fino al 29 settembre A ingresso libero