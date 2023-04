Medici e infermieri organizzati su turni

1 La sala operativa

Gestisce le emergenze-urgenze delle province di Lucca e Massa Carrara. Per coprire per intero le 24 ore, la giornata viene divisa su tre turni. Soltanto per la Versilia a ogni turno, nella centrale operativa all’ospedale Versilia ogni turno è composto da un medico, tre infermieri e due tecnici.

2 Le auto mediche

Poi c’è il personale sul territorio (inteso come automediche). E qui abbiamo in servizio per ogni turno tre medici (uno per ognuna delle tre automediche) e quattro infermieri. Alla fine della giornata hanno lavorato sul territorio 9 medici e 12 infermieri.