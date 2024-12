Medici e cittadini vis-à-vis. Ecco i “Sabati della salute“. Confronto al Sant’Agostino

Medici e cittadini a confronto su tutto ciò che riguarda l’ospedale “Versilia“, i sintomi più comuni e molto altro. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 al Sant’Agostino con il debutto de “I Sabati della salute versiliesi“, convegno promosso dal circolo culturale “Fratelli Rosselli“ e organizzato dal consigliere comunale e medico Daniele Taccola e dalla dottoressa Liliana Ciaccio (nella foto con il presidente del circolo Alessandro Tosi, primo a sinistra).

Sul palco la direttrice dell’ospedale Lisanna Baroncelli, il direttore del pronto soccorso Giuseppe Pepe, il direttore di ematologia Alessandro Stefanelli, la dirigente di endoscopia Donatella Baldi e il dirigente di medicina regionale Davide Carrara. Il convegno, condotto da Sirio Del Grande (Asl), spazierà da colite e gastrite agli anticoagulanti, dalle anemie agli ingressi al pronto soccorso. "Il ’Versilia’ – dice il sindaco Alberto Giovannetti – è il principale punto di cura per la comunità nonché un simbolo della qualità e dedizione delle persone che lavorano per il nostro benessere. Un’occasione come questa, a cui ho invitato anche la direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani, è preziosa per conoscere meglio la struttura sanitaria grazie al confronto diretto con i suoi professionisti". L’incontro è patrocinato dai comuni di Pietrasanta e Seravezza.

Daniele Masseglia