Medici di famiglia, da lunedì partono due nuovi incarichi. Cupisti in servizio a Viareggio, Dal Porto a Seravezza

Lunedì 10 entreranno in servizio due nuovi medici di famiglia. Si tratta del dottor Luca Cupisti, che gestirà gli ambulatori in via Fratti 530 e in via Matteotti 57 a Viareggio, e la dottoressa Rossella Dal Porto, con ambulatorio alla "Casa della salute" di Querceta, ospitata alla sede della Croce Bianca. L’Asl, in proposito, ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico attraverso le procedure on line, dal proprio pc o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Le possibili modalità sono il portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it (dal sito Asl), il portale Open Toscana, la app Toscana Salute, i totem PuntoSi, inviando una richiesta per mail o utilizzando il modulo on-line. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico.