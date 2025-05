Mediceo Live festival, il programma. Bennato e tributo ai Pink Floyd

Si riassaporeranno musicalmente gli anni Novanta, ma con un occhio anche ai Duemila. Il Mediceo Live Festival dal 3 luglio al 16 agosto proporrà show e incontri collegati alla mostra "Ritorno ai ’90" ospitata a Palazzo Mediceo. Il programma, organizzato da Alive, Ceragioli Management e Teatro Verdi di Montecatini, pertirà giovedì 3 luglio con "Voglio tornare negli anni ‘90", tutte le hit che ci hanno fatto ballare in quel decennio ritorneranno in un’unica grande notte mixate dai performe; sabato 26 luglio "Alla ricerca dell’uomo ragno" con Mauro Repetto, lo spettacolo che ripercorre la carriera del gruppo 883, facendo rivivere i loro successi più famosi e i videoclip che hanno fatto la storia. Lunedì 4 agosto Nomadi in concerto in Nomadi Live e i loro successi intramontabili. Il programma prosegue mercoledì 6 agosto con Shamzy in "Testa di caos": la star del web Shamzy si lancia con la sua solita irriverenza su temi di oggi e scene di vita comune. Con la sua comicità sopra le righe, trasforma ogni cosa in un pretesto per spiazzare e far ridere, un mix esplosivo di provocazione, autenticità e momenti improvvisati. IL 12 agosto ecco Edoardo Bennato con "Sono solo sono canzonette tour" mentre il 13 agosto grande attesa per The Wall Live Orchestra, la nuova maestosa produzione firmata Stage 11 in anteprima nazionale dopo il trionfale tour europeo che ha emozionato i teatri e le arene di Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria, registrando ovunque il tutto esaurito e accendendo l’entusiasmo di migliaia di spettatori con Pink Floyd History, il collettivo musicale che da anni rende omaggio con rigore e passione alla leggendaria band britannica. Infine sabato 16 agosto "Throw back Party" con le emozioni e i ritmi indimenticabili degli anni 2000 grazie ai migliori dj resident della Toscana.

Fra.Na.