McDonald’s cerca a Viareggio

LAVORO AL MCDONALD’S DI VIAREGGIO

Per il ristorante McDonald’s di Viareggio un ADDETTO/A RISTORAZIONE-CREW. Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. L’attività si divide tra cucina e sala ristorante: In cucina, il crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti. requisiti: diploma superiore, Attestato Haccp; Buone capacità di comunicazione e di lavoro di squadra. Candidarsi su www.indeed.com

SELEZIONE PERSONALE FOCACCERIA ORLANDO A FORTE DEI MARMI

Per ampliamento staff in vista della stagione estiva da giugno a settembre si ricercano le seguenti figure, esclusivamente maggiorenni, in possesso di attestato haaccp e sicurezza: AIUTO PASTICCERIA / gradita almeno minima esperienza; AIUTO BANCONIERE / farcitura pizza e focacce; AIUTO SALA / BAR : minima esperienza gradita conoscenza inglese. Orario 18/02 - contratto di settore livello 5 - riposo settimanale - eventuale assunzione anticipata per effettuare uno stage retribuito. Per contatti scrivere a [email protected]

TIROCINANTE PARRUCCHIERE/A

Negozio a “Ricci e capricci” a Lido di Camaiore cerca conoscenza base inglese, conoscenza base pacchetto office. Autonomia negli spostamenti. Da subito. Dal martedì al sabato Orario: 8.30 – 18.30 inviare cv a [email protected]