Maxi Presepe in Vaiana. Tutto realizzato dai paesani

C’è una tappa imperdibile da fare in Vaiana. E’ infatti tornato in piazza Meccheri come da tradizione (dopo anni di trasferimento nel terreno nella sagra) il presepe artistico creato dagli abitanti col sostegno della contrada. Gi autori sono: Melania Bonci, Marta Verona , Riccardo Giannelli, Giada Tognocchi, Giancarlo Papini, Irene Codromaz, Cinzia Ulivi, Donatella Donatini. Il Presepe in Vaiana è una tradizione che va avanti da molti anni, nascendo come una delle competizioni all’interno del mondo del Palio dei Micci (quando ogni contrada presentava la propria realizzazione) e poi il gruppo del Ponte ha deciso di portarla avanti comunque, aggiungendo da 15 anni anche l’arrivo del Babbo Natale col pony. Il Presepe è fatto totalmente a mano con materiali che vanno dalla cartapesta al polistirolo, al legno, pezzi di corteccia e il classico muschio. All’inaugurazione della maxi natività erano presenti rappresentanti del Centro Commerciale Naturale di Forte dei Marmi, la Contrada il Ponte, l’associazione Commercianti di Forte dei Marmi, la Banda La Marinara che hanno contribuito al progetto. "Le tradizioni vanno tutelate e preservate – sottolineano il presidente del consiglio comunale Michele Pallegrini e l’assessore Elisa Galleni – e faremo di tutto per far sì che questo evento rimanga in vita a lungo"