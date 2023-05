Maxi fornitura di guanti Donazione alla Cri

Nuova donazione di materiale sanitario da parte degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. E’ stato infatti consegnato un milione e mezzo di guanti di nitrile alla Croce Rossa Italiana di Viareggio, utilissimi per sicurezza e prevenzione di chi fa volontariato. Il materiale va ad aggiungersi alla precedente donazione di altrettanti guanti, per un totale di 3 milioni di pezzi. "Casa Savoia è per la solidarietà concreta e non solo a parorle – premette il delegato della provincia di Lucca, Alessandro Santini – attraverso gli ordini dinastici siamo riusciti a creare un ponte virtuoso con la gestione commissariale post covid che con Casa Savoia ha avuto la possibilità di raggiugnere associazioni anche del nostro territorio per fare donazioni importanti di materiale utile, e ancora non scaduto, per la loro attività. L’obiettivo è stato infatti quello di recuperare guanti, gel ma anche macchinari e tutta quella maxi fornitura di cui lo Stato si è dotato nel pieno della pandemia per evitare sprechi e impiegarla per un utilizzo da parte delle tante associaizoni che operano nel campo socio-assistenziale. Un ringraziamento speciale – conclude Santini – all’amico Flavio Lucentini e al presidente della Croce Rossa di Viareggio Gianluca Molco che hanno consentito le operazioni logistiche affinchè la donazione andasse a buon fine"