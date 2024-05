Maxi esercitazione anti inquinamento

Saranno le 15,30 di martedì 28 maggio, quando una segnalazione aerea informerà le autorità di una macchia sconosciuta in mare, al largo della costa versiliese: inizierà così la maxi esercitazione antinquinamento marino organizzata da Italia, Francia e Principato di Monaco, in base all’accordo internazionale RAMOGEPol e che, nella giornata di mercoledì 29, si svolgerà a Motrone. Saranno 20 i mezzi aerei e navali, italiani, francesi e monegaschi, impegnati per l’esercitazione. Lo sversamento in mare sarà simulato attraverso 200 kg di lolla di riso e 30 di pop-corn, che saranno rispettivamente considerati idrocarburi e paraffina. Dopo le operazioni di accertamento eseguite dall’alto, i campionamenti di Arpat si passerà alla fase di contenimento, pulizia e decontaminazione