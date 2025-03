La carica dei maturandi per i ‘100 giorni’ dalla maturità. Festa a Viareggio, attesi in migliaia

Firenze, 10 marzo 2025 - Il tempo non è dei migliori, ma i maturandi non si fanno certo spaventare dalle nuvole. Oggi si festeggiano infatti i ‘100 giorni’ alla maturità e, come ogni anno, Viareggio è il fulcro dell’evento.

L’appuntamento è per oggi a partire dalle 13, in piazza Mazzini: migliaia di maturandi potranno celebrare il rito del countdown verso l’esame di Stato 2025. L’evento è organizzato da ScuolaZoo con il patrocinio e il sostegno del comune di Viareggio, che promuove e ospita questa giornata all’insegna della gioia e della condivisione. L’organizzazione è affidata a Noss Italia, associazione responsabile della produzione della logistica.

“L’evento dei '100 giorni alla maturità' è un’occasione speciale per i nostri giovani – commenta l’assessore al turismo Alessandro Meciani -. E’ un momento di aggregazione e celebrazione. Siamo orgogliosi di aver trasformato un rito spontaneo in una vera festa divenuta ormai un appuntamento fisso, che attira giovani da tutta la Toscana. Un modo diverso per promuovere il nostro territorio che crea ricordi indimenticabili per migliaia di studenti. Siamo pronti per accogliere tutti al meglio e, ricordatevi... Viareggio porta fortuna”.

Lo staff di ScuolaZoo curerà l’intera animazione, con dJ set, talent show, giochi e numerose attività. Non mancheranno il ‘Bingo della maturità’ e il rito propiziatorio, durante il quale gli studenti pescheranno un voto simbolico da 60 a 100. Ancora, ci sarà il TikTok Talent Show, un momento di divertimento in cui i ragazzi si esibiranno reinterpretando i trend musicali più popolari. E poi giochi, tornei in spiaggia e foto di gruppo per ricordi indimenticabili.

Oltre agli eventi organizzati, esistono numerosi riti scaramantici legati a questa ricorrenza. Una delle tradizioni più curiose è quella di andare in piazza dei Miracoli a Pisa e compiere 100 giri intorno alla Torre, nella speranza che questo gesto porti fortuna durante gli esami. Un altro rito tipico prevede di toccare la "lucertolina" della piazza, ma negli ultimi anni è stata spesso transennata per preservarla dall'usura.

A Livorno, il luogo simbolico è il santuario di Montenero, dove gli studenti salgono i gradini in ginocchio, saltellano su una gamba tante volte quanto il voto desiderato e lanciano una monetina sopra un arco, sperando che lo attraversi per assicurarsi il miglior risultato.

Anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha dedicato un pensiero agli studenti sui suoi canali social: “100 giorni all’esame di maturità. Tanti giovani oggi a Pisa in Piazza dei Miracoli, a Viareggio e nelle varie spiagge toscane a scrivere il proprio voto, al meraviglioso santuario di Montenero e in tanti altri luoghi per cercare la propria fortuna. Cari ragazzi, la vostra energia e forza è la migliore risposta a tutto ciò che stiamo vivendo. Qualunque siano i vostri sogni e speranze, siete già il presente di questa regione. In bocca al lupo ragazze e ragazzi!”, le parole di Giani.