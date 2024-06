Mattia e il sogno azzurro

In un mondo sempre più tecnologico, dove per navigare basta lasciar scivolare un dito sullo schermo, Mattia insegue invece il vento e le correnti. È nato in riva al mare, quello di Viareggio, e ha fatto della vela, il primo grande amore del suo papà, una passione. La sua più grande passione.

Aveva sei anni, l’età in cui i bambini cominciano a lanciarsi con la bicicletta senza ruotine, quando per la prima volta Mattia Cesare Valentini ha governato la sua “bagnarola“. "Lo accompagnai a provare questo sport perché... – racconta il padre, Fulvio Valentini – era lo stesso che avrei voluto praticare io da piccolo". Rimase sorpreso vedendolo scendere in acqua, prendere confidenza con il timone e allargare subito, all’istante, il sorriso. E poi guardandolo crescere: acquistare fiducia, pazienza, senso dell’orientamento, indipendenza, quella giusta dose di competitività e di fair play... Da allora, dalla prima uscita, di anni ne sono passati altri sei, e Mattia Cesare Valentini – timoniere Optimist cresciuto nel Club velico di Torre del Lago Puccini e adesso nel Club Nautico di Marina di Carrara – a 12 anni, con lo stesso sorriso di quella prima uscita in barca, è arrivato a vestire la maglia azzurra all’Optimist European Championship. Sarà infatti tra i quattordici atleti che rappresenteranno l’Italia al Campionato Europeo, ma aperto al mondo intero, che si svolgerà a Marina di Carrara dal 29 giugno al 5 luglio.

"È il coronamento di un traguardo – un sogno in cui anche papà Fulvio si specchia –, raggiunto con grande responsabilità". Perché gareggiare ad alti livelli richiede tanto sacrificio, soprattutto riuscire a far coincidere gli impegni scolastici, Mattia ha appena terminato la seconda media alle “Viani“, con quelli sportivi, che lo portano lontano da casa ogni fine settimana. "Ed in questo l’apporto della mamma, Jeniola, è fondamentale". Così anche la famiglia si è trasformata in una squadra, "E fin quando nostro figlio sarà felice di veleggiare, noi – dice ancora suo padre – lo sosterremo". Come il vento, quello giusto, che gonfia le vele.

Ma la qualifica di Mattia Cesare Valentini è ovviamente motivo di grande soddisfazione anche per il Club Nautico di Carrara, anche perché si tratta di un risultato che mancava da un po’ di tempo. "Siamo fieri di avere un velista del Club tra gli azzurri che gareggeranno per conquistare il titolo europeo – dice Carlandrea Simonelli –. Ci complimentiamo con Mattia e con l’allenatore Matteo Zenza per questo risultato". Soddisfatto anche l’allenatore Matteo Zanza "Perché il percorso è stato difficile, sudato; tutta la squadra è cresciuta e : conclude – sono contento perché questo risultato è collettivo".

E allora buon vento Mattia.

Martina Del Chicca