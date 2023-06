Mattatore del Carnevale quando i carristi facevano satira politica

La prima volta di Silvio Berlusconi in Versilia risalirebbe al 1979. Miss Italia si tenne a Viareggio e l’allora imprenditore, partecipò come spettatore insieme a Franco Califano che era in giuria.

Dopo la discesa in campo, però, Berlusconi divenne una stella dei carri di Carnevale. La Fondazione e il mondo della cartapesta partecipano al lutto. Il debutto del premier alle sfilate fu "L’azzeccagarbugli", maschera isolata di Carlo Lombardi agli esordi. E poi: 1991, Paolo Lazzari, carro di prima categoria “A chi l’Oscar dell’audience?”; Giovanni Maggini “Io sono il pallone dio tuo”; "Moby Dick", 1994, Renato Verlanti e Giovanni Lazzarini; nel 1992 due carri, “Il grande fratello” di Roberto Alessandrini e “Al paese dei balocchi” di Silvano e Alessandro Avanzini; “Il domatore” di Alessandro Avanzini del 2001; nel 2002 Simone Politi e Federica Lucchesi, “La Repubblica delle banane”; nel 2003 “Avanti come gamberi” di Arnaldo Galli, “Il signore degli anelli” di Emilio Cinquini, “Sentite condoglianze” di Carlo Lombardi e “Le sinistre ossessioni del Cavaliere” di Verlanti e Lazzarini; nel 2004 Enrico Vannucci con “L’esibizionista”, e Renato Verlanti “La grande burattinata”; “Bandana republic” di Emilio Cinquini e “Il cannibale” di Umberto e Stefano Cinquini sono i carri nel 2005 e nel 2009; 2011 Alessandro Avanzini, “Rex publica”; 2012 Lebigre e Roger, “Santo subito”.

La nautica: negli anni ha comprato due velieri Perini Navi. Nel 1991 il 42 metri ketch "Principessa Vaivia", il cui nome sarebbe stato ispirato alla figlia Marina. Poi lo vendette al banchiere e amico Ennio Doris, e comprò il "Morning Glory", 48 metri, che era appertenuto al magnate dell’informazione Rupert Murdoch. Il figlio Piersilvio, invece, è armatore del Codecasa 43 metri varato nel 2019

Il legame dei Berlusconi con la Versilia però prosegue. La nipote di Silvio, Barbara, è proprietaria del Bagno Alcione a Forte dei Marmi.