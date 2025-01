Massarosa Videosorveglianza. Elaborato nuovo regolamento

Il comune di Massarosa si è dotato di un nuovo regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, che sostituisce il precedente testo del 2018. La delibera è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale e servirà a disciplinare uno strumento fondante della strategia di contrasto alla criminalità come la rete di videosorveglianza. Nello specifico, il testo tratta le sinergie sviluppate dal Comune con gli altri enti preposti alla sicurezza e la gestione complessiva delle telecamere, che ricade sul comando di polizia municipale ed eventualmente, in caso di specifici accordi, dalle altre forze dell’ordine. Inoltre, nel nuovo regolamento vengono presi in esami aspetti salienti come il trattamento dei dati personali, le regole di utilizzo e le misure di sicurezza relativa agli impianti di videosorveglianza installati sul territorio, sia in termini di accesso, sia sotto il profilo della conservazione dei dati.