Massarosa Strisce pedonali Saranno rifatte sulla via Sarzanese

Nuovo intervento da parte del Comune per garantire maggiore sicurezza a chi transita sulle strade del territorio. Stavolta, i beneficiari delle operazioni saranno i pedoni che si muovono sulla Sarzanese e coloro che risiedono a ridosso della principale arteria massarosese, che da sempre lamentano pericoli legati all’attraversamento della strada, specie per i più anziani. "Saranno rifatti tutti gli attraversamenti della via Sarzanese – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi – da Piano di Mommio a Quiesa. Laddove ci sono cantieri aperti da Toscana Energia, come a Piano del Quercione, ad occparsi dei lavori saranno loro. Altrove ci pensiamo direttamente noi. Inoltre, è arrivata l’autorizzazione di Anas per ripassare le strisce". Non solo: uno dei problemi sollevati con maggiore frequenza è quello dell’alta velocità di percorrenza della Sarzanese da parte delle auto, con relativa mancanza di sicurezza per chi attraversa. "Per questo, nei tratti più sensibili, saranno realizzate delle strisce di rallentamento".