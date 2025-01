Massarosa Sorveglianza dinamica. Affidato il progetto esecutivo

In un momento in cui il tema della sicurezza è sempre più sentito dalla cittadinanza, il potenziamento del sistema di videosorveglianza è lo strumento più sfruttato dalle amministrazioni per migliorare il controllo del territorio. E Massarosa non è da meno. Il Comune vuole realizzare un nuovo impianto per la lettura delle targhe e la videosorveglianza urbana nelle frazioni di Quiesa, Piano di Conca e sul Monte Pitoro, parzialmente finanziato con fondi statali. In questo senso, nei giorni scorsi è stato fatto un passo in avanti con l’affidamento alla Consultant Security Solutions di Firenze dell’incarico per redigere il progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto. Il progetto sarà redatto nelle prossime settimane e da contratto dovrà essere consegnato al Comune entro la fine di marzo. Il costo per le casse dell’ente è di 3.400 euro complessivi.