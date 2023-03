Massarosa Sopralluogo tecnico Via della Sassaia, presto i lavori

Sopralluogo dell’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi e degli uffici tecnici in via della Sassaia, prossimo step del piano di asfaltature. Il cantiere riguarderà diversi tratti di via della Sassaia per una superficie complessiva di 1.768 metri quadrati e un importo di oltre 20mila euro. "Il sopralluogo ci ha permesso di individuare i punti precisi dove intervenire – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi –; si tratta di una strada molto importante e di una situazione che presenta effettivamente diverse criticità su cui andremo ad intervenire". Il cantiere partirà nelle prossime settimane con l’asfaltatura dei tratti di manto stradale maggiormente compromessi. "In queste settimane stiamo asfaltando diverse strade nelle varie frazioni – commenta la sindaca Simona Barsotti –; le criticità sono molte e altrettante le segnalazioni quotidiane da parte dei cittadini ma l’ampio piano di asfaltature prosegue e stiamo lavorando alla ricerca di nuove risorse per ampliarlo ulteriormente".