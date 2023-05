Massarosa Sinistra Comune: "Tappato il buco della destra"

Interviene anche Sinistra Comune sulla querelle relativa all’approvazione del consuntivo 2022. "Il centrodestra si toglie la maschera e si rivela per quello che è – scrivono i consiglieri Michela Sargentini e Federico Gilardetti –: tutte le forze che avevano preso le distanze dal dissesto, si ricompattano attorno all’ex sindaco su posizioni che appaiono fantasiose, ma perfettamente in linea con quanto ci ha abituato a vedere il già sindaco, e che i cittadini ricordano bene. La tesi odierna di Coluccini è che l’amministrazione sarebbe decaduta perché non ha approvato il consuntivo nei termini. Un’interpretazione che non c’è neanche bisogno di commentare, non solo perché il bilancio è passato in giunta e aspetta l’approvazione in consiglio, ma soprattutto perché così faremmo il gioco delle destre che provano a spostare l’attenzione dal vero dato politico: il recupero in un solo anno del disavanzo di 2,8 milioni, quello che hanno fatto loro".