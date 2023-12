Massarosa Servizio mensa. Nominato comitato di controllo

Approvata dalla giunta la nuova composizione del coordinamento mensa che ha la funzione di raccordare l’attività dei singoli comitati nonché di referente unico per l’Ufficio Scuola con compiti propositivi e verifica dell’attività del servizio mensa. Il coordinamento è composto da Mario Navari, assessore alla pubblica istruzione, il responsabile dei servizi scolastici o suo delegato, un rappresentante per ciascun comitato mensa, un docente designato da ciascun istituto comprensivo. "Siamo in una fase importante di rodaggio del nuovo servizio mensa e la nomina del coordinamento è fondamentale per proseguire l’azione di controllo e monitoraggio – commenta l’assessore Navari – nei prossimi giorni convocheremo la commissione insieme al gestore del servizio per valutare possibili criticità, suggerimenti e miglioramenti". Ogni singolo rappresentante mensa delle diverse scuole può assistere al momento del pasto assaggiando i piatti, così come osservare le fasi di consegna delle derrate.