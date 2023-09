Massarosa Scuola protagonista al convegno ’outdoor education’

Massarosa protagonista al convegno nazionale della rete delle scuole che praticano educazione all’aperto (outdoor education). A Bologna, dove si sono svolti i lavori, era presente una delegazione del Massarosa 1 con 11 insegnanti tra nido, scuola dell’Infanzia e primaria che sono intervenuti nella seduta plenaria e poi hanno condotto un laboratorio dal titolo “Resilienza”, in cui sono stati presentati i lavori realizzati nell’ambito del progetto "Fuori", nato lo scorso anno scolastico con lo scopo di fare qualcosa di efficace dal punto di vista educativo ma anche di concreto per la rinascita del nostro territorio dopo l’incendio. "È stata una bellissima esperienza di condivisione – commentano le insegnanti –; abbiamo portato manufatti, poesie ma anche una delle giovani piante di quercia che i bambini delle scuole hanno seminato lo scorso anno e di cui ci si è presi cura anche d’estate". Come simbolo di rinascita e resilienza è stata portata una scultura, opera del signor Rodolfo Rossi di Pieve a Elici, una fenice scolpita in un pezzo di legno di olivo mezzo bruciato.