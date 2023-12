Massarosa Riprendono i lavori al campo sportivo Guidotti

Approvato il quadro economico per completare il primo lotto di interventi al campo sportivo Guidotti di Piano del Quercione. Il cantiere si era fermato dopo un primo lavoro di rimozione dell’amianto, a cui non erano seguiti i restanti interventi edili previsti e l’installazione di un box prefabbricato per i servizi igienici. “La nostra volontà – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – è quella dicompletare l’opera con gli interventi attesi da alcuni anni dagli sportivi“. Il nuovo quadro economico, aggiornato agli aumenti di materie prime e servizi, permette di mantenere le risorse ottenute dal Credito Sportivo di Roma nell’ambito del protocollo di intesa ANCI-ICS. Il progetto rimarrà invariato rispetto a quanto già approvato dal Coni. “Le strutture sportive delle nostre frazioni sono un patrimonio delle nostre comuniutà – conclude la Sindaca Simona Barsotti – un luogo non solo di sport ma anche di condivisione ed aggregazione, la loro manutenzione è fondamentale”