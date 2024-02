Massarosa Premio Letterario. Via al concorso per le scuole

Torna anche quest’anno il ‘Premio Letterario Massarosa Scuola’, che raggiunge la decima edizione. Il Comune ha dato il via libera al bando, con l’obiettivo di favorire la produzione letteraria e valorizzare i contenuti e la ricerca espressiva nella scuola dell’obbligo. La decima edizione, come le precedenti, coinvolgerà esclusivamente gli istituti comprensivo di Massarosa. Quest’anno è prevista una sola sezione dedicata al racconto: l’elaborato dovrà contenere al suo interno, evidenziate in grassetto e sottolineate, le parole di un titolo scelto tra i cinque finalisti del Premio 2023 (‘Uvaspina’, ‘L’equilibrio delle lucciole’, ‘Il Tullio e l’eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino’, ‘Azzardo’, ‘Come d’aria’). Sono stabiliti quattro livelli: IV e V elementare; I e II media; III media; Stile Libero (in Caa o linguaggi alternativi). All’interno di ogni sezione è ammessa la partecipazioni di singoli autori con un solo elaborato. Le opere saranno valutate da una giuria tecnica di sei insegnanti.