Massarosa Nuovi contatori. Gaia parte con le installazioni

Prosegue come da cronoprogramma l’installazione dei nuovi misuratori “Smart meter” al posto dei classici contatori dell’acqua. Nei prossimi giorni, Gaia procederà alla sostituzione dei misuratori sul territorio del comune di Massarosa, con i nuovi smart meter Diehl. La sostituzione del contatore con il nuovo “smart meter” non ha alcun costo a carico dell’utente, che in caso di contatore ubicato all’esterno non dovrà essere presente al momento delle operazioni. Gli utenti coinvolti verranno puntualmente avvisati telefonicamente o via sms e anche tramite avvisi lasciati nella cassetta delle lettere, che riportano alcune informazioni utili. L’installazione di contatori “Smart Meter”, al posto dei contatori meccanici, una volta a regime, consentirà anche la telelettura dei consumi e il monitoraggio costante della rete al fine di potenziare complessivamente il servizio all’utenza. La nuova tecnologia permetterà al gestore di effettuare le letture da remoto e darà all’utente una maggiore consapevolezza dei propri consumi, per un uso sempre più razionale della risorsa.