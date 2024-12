Massarosa: neutralizzati due nidi di Vespa Velutina, allerta per nuovi focolai

Nei giorni scorsi sul territorio del comune di Massarosa sono stati trovati e neutralizzati due nidi di Vespa Velutina di notevoli dimensioni in via del Ghivizzani e all’incrocio di via Cala Grande. In azione i tecnici addetti al monitoraggio e neutralizzazione di nidi di vespa velutina del gruppo di volontari Garfagnana Vespa Velutina. La neutralizzazione è avvenuta con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Lucca per raggiungere i nidi in quota in sicurezza e della Polizia Municipale di Massarosa.

“Abbiamo agito rapidamente – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari - ma è molto probabile che nella zona ci siano altri nidi attivi o regine che la prossima primavera siano in grado di crearne nuovi. Per questo nelle prossime settimane organizzeremo un incontro aperto al pubblico per informare agricoltori, produttori di miele e cittadini su come riconoscere ed eventualmente prevenire la presenza di questa specie”.

La Vespa Velutina o Calabrone Asiatico rappresenta infatti uno dei problemi che già da qualche anno è presente in molte regioni del centro-nord, questo particolare calabrone può essere pericoloso per le api, per l’agricoltura e per le persone. In quanto nutre le proprie larve con sostanze proteiche che riesce a procurarsi uccidendo le api, la presenza del calabrone asiatico porta alla scomparsa degli alveari. La Velutina oltre alle sostanze proteiche si deve procurare anche sostanze zuccherine che riesce ad ottenere danneggiando i frutti che si trovano sulle piante. Per questo è una minaccia anche per le aziende agricole del territorio. Infine i rischi per la popolazione perchè è una specie aggressiva che attacca anche in gruppo quando ci si avvicina nei pressi del nido.