Massarosa Mercatini di Natale. Luci su Piano di Conca e Bozzano

Ultimo fine settimana prima di Natale ricco di appuntamenti sul territorio di Massarosa. Ancora una volta la magia delle feste sarà protagonista con mercatini, animazioni, concerti e tante sorprese. Oggi tocca a Piano di Conca, dove dalle 9 si alza il sipario sui "Mercatini di Natale e villaggio di Babbo Natale". Sempre oggi, a Bozzano, dalle 14,30 via alle "Atmosfere di Natale: Insieme si può", attività all’aperto, e alle 21 a Pieve a Elici "Natale è più dolce con noi", con canti di Natale in chiesa. "Dicembre è stato davvero un mese intenso e ricchissimo di appuntamenti sul nostro territorio – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio –; un programma pensato per valorizzare le nostre comunità e festeggiare insieme l’arrivo del Natale".

"Massarosa e le sue comunità festeggiano il Natale con eventi e manifestazioni in cui scambiarsi gli auguri e condividere lo spirito natalizio – commenta la sindaca Simona Barsotti – vi aspettiamo anche questo weekend per vivere insieme il Natale 2025".