Massarosa Mancano le risorse. Niente richiedenti asilo alla Ficaia

Salta il progetto di accoglienza dei richiedenti asilo alla Ficaia, a Piano del Quercione. Mancano le risorse necessarie a far partire l’attività. "Il progetto al momento finanziato, dovrebbe avere termine il 31 dicembre e al momento non si hanno notizie rispetto alla possibilità di prosecuzione nell’anno 2024 – si legge nell’atto della giunta che stoppa l’iniziativa –; l’importo del contributo erogato al Comune dal Ministero viene rapportato al periodo di effettiva realizzazione del progetto ed è relativo al solo bimestre novembre-dicembre, e non consentirebbe l’organizzazione delle attività, perché il progetto prevede delle spese generali che devono essere ammortizzate nel corso di un periodo più lungo". Per questo, "sentita la Misericordia di Camaiore e Lido che non ha ancora firmato la Convenzione e si rende disponibile ad attendere nuove determinazioni in merito all’inizio dell’esecuzione del servizio, anche per la necessaria previa sistemazione dei soggetti e la programmazione degli eventuali interventi di

manutenzione", la giunta ha deciso di sospendere il progetto.