Massarosa Keu e viabilità. Si infiamma il dibattito politico

Su Keu e viabilità, "il centrodestra ci ha stupito ancora una volta". A commentare l’ultimo consiglio comunale, nel corso del quale sono state discusse due mozioni su ambiente e infrastrutture, è Sinistra Comune: "Riguardo al processo Keu, in cui abbiamo chiesto al Ministero di costituirsi parte civile – scrive Sc –, Fdi ha abbandonato la sala, Forza Italia ha respinto la nostra mozione sostenendo di aver già preso contatti col Ministero dell’Ambiente che ad oggi avrebbe fatto sapere loro che non ha la certezza se può costituirsi o meno parte civile, la Lega ha invece deciso di votare il nostro odg. Al momento della discussione sulla variante Sarzanese, in aula erano presenti per l’opposizione solo Lega e Forza Italia che, dopo aver sostenuto, al pari dell’onorevole Montemagni, che la progettualità dell’intervento spetterebbe al Comune, cosa che abbiamo smentito, hanno deciso invece di sottoscrivere le nostre richieste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Di fronte alla confusione e inconsistenza politica della destra di Massarosa chiude la lista – vince una linea fatta di chiarezza e prospettive per il territorio".