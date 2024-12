Massarosa, furto nella notte: sfondano la porta di un supermercato e rubano la cassaforte con 10mila euro

Massarosa (Lucca), 12 dicembre 2024 – Furto da 10mila euro al supermercato Conad a Massarosa ( in provincia di Lucca). Una banda di ladri ha agito con un furgone rubato e dopo aver spostato i 'panettoni’ di cemento antitraffico hanno sfondato la porta di ingresso. È successo la notte tra l’11 e il 12 dicembre, intorno alle 2.

Nonostante l'entrata in funzione del sistema di allarme, in soli quattro minuti hanno raggiunto e portato via la cassaforte che conteneva circa 10mila euro. Sul posto è intervenuta la vigilanza notturna. I carabinieri indagano anche esaminando le immagini delle telecamere.