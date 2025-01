Massarosa Diritto allo studio. Graduatorie del Pacchetto scuola

Sono state approvate, come testimoniato da determina comunale, le graduatorie delle domande beneficiarie e l’approvazione di esse, cib le 32 domande sottoposte al controllo ex post saranno contrassegnate nello stesso elenco, del bando “Pacchetto Scuola“, volto a garantire il diritto allo studio per gli studenti e le studentesse di famiglie economicamente più svantaggiate e per destinare loro il sostegno delle spese necessarie per la frequenza scolastica e la possibilità di acquisto di libri e materiali di vario tipo.

Un“ Pacchetto“ le cui risorse sono pari a 38.085,52 euro da definire su tre scaglioni isee, da 0 a 5 mila euro con contributo pari a 268,50 euro, da 5 mila e 0,1 a 10 mila pari a 198 euro e da 10 mila e 0,1 a 15.748,78 euro pari a 141 euro. La liquidiazione di tali contributi sarà effettuata in atto successivo fino a concorso dell’importo totale, conun residuo che sarà utilizzato per la medesima finalità nel prossimo anno scolastico.